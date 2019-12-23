Asgari ücrette son durum! 2020'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik rakam açıklandı

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği kritik rakamlar TÜİK tarafından sunuldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını işverenin ev sahipliğinde yaptı.

2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için taraflar 17 Aralık'ta 3'üncü kez bir araya geldi. Masada işçiyi Türk-İş, işvereni TİSK, hükümeti de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsil ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu toplantıda komisyona bir çalışanın bir aylık gıda harcamasına ilişkin raporunu sundu.

TÜİK geçen yıl ağır işkolu için 2 bin 213, orta işkolu için bin 978,80 lira ve hafif işkolu içinse bin 841.40 lira öneride bulunmuştu.

Toplantının artından taraflar kameralar karşısına geçti. İşçi cephesi TÜİK'in paylaştığı rakamları az buldu. İşverense en başından beri zam oranı için büyük önem taşıyan raporu istemediğini bir kez daha açıkladı.



Asgari ücretliden vergi kesintisinin olmaması konusu ise işveren ile işçiyi birleştirdi.



Öte yandan tarafların son toplantısını önümüzdeki hafta yapması bekleniyor. Son toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti kamuoyuna açıklayacak.



HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: TANSEV KARA

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