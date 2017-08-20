Türkiye'de üretimi 2000'li yılların başından itibaren yaygınlaşan aspir bitkisi, vücudun hem içeriden hem de dışarıdan onarımına önemli katkı sunuyor, bitkiden elde edilen yağ, içeriği sayesinde vücuttaki yağları yakarak kilo vermeyi de sağlıyor.

Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren üretimi hız kazanan aspir bitkisinden elde edilen yağın, içerdiği faydalı asit sayesinde vücudu hem içten hem de dıştan güzelleştirdiği belirtildi.

CLA olarak da bilinen "Conjugated Linoleic Acid" içeren aspir yağı, hem kilo vermeye ve cildin güneşten korunmasına hem de cilt lekeleri, kırışıklıklar ile çatlaklarının onarımına yardımcı oluyor.

Türkiye Aspir Derneği Başkanı da olan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aspir bitkisinden elde edilen yağın bütün dünyada rağbet gördüğünü söyledi.



Aspirin, Türkiye'de kolay yetişen bir bitki olmasının sağlık hassasiyeti olan herkes için büyük fırsat olduğunu dile getiren Akınerdem, bu yağın kullanımı yaygın olan ayçiçek ve zeytin yağı gibi sofralarda yer alabileceğine dikkati çekti.

Akınerdem, aspir yağının yemeklerde ve salatalarda kullanılabileceğini belirterek, "Ben evde yumurtamı aspir yağıyla pişiriyorum. Mükemmel, harika bir tadı var. Son zamanlarda çevremdeki aspir yağı kullanıcılarından da çok güzel övgüler duydum." dedi.

Aspirin vücuda faydasının keşfedildiğine ve özellikle yurt dışında büyük ilgi gördüğüne değinen Akınerdem, aspir yağının, vücuttaki yağların yakılmasını ve dışarı atılmasını sağladığını, metabolizmayı hızlandırarak kişilere kolay kilo verdirdiğini aktardı.



"Aspirle 37 kilo verdi"

Aspirin, içerdiği CLA sayesinde genellikle besin takviyesi satılan yarlerde zayıflatıcı ürün olarak satıldığının altını çizen Akınerdem, şöyle devam etti:

"Vücut yağlarını parçalayan CLA, yüksek oranda aspirde bulunmaktadır. Geçen gün Amerika'daki bir arkadaşım arayarak 'Bütün ek gıdalarda CLA yazıyor hocam, tebrik ederim' dedi. Biz de inşallah yeni yeni kıymetini anlamaya başladık. Aspir yağının kilo verdirici etkisini çevremizden de gözlemleyebiliyoruz. Aspirle çok iyi kilo verenler oldu. Geçen sene Malatya'dan bir telefon aldım. Arayan kişi, 'Hocam çok teşekkür ederim. Sadece aspir yağı kullanarak 37 kilo verdim. Bu yağı kullanarak, hiçbir şeyimden eksiltmeden kilo verdim. Eskiden metabolizmam çok tembeldi. Daha sonra eşim de kullanmaya başladı ve şu anda çok mutluyuz' dedi."

Akınerdem, aspir yağının zayıflamak amacıyla günde bir çorba kaşığı tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "Genellikle sabahları aç karına içmelerini tavsiye ediyorum. Su, çay, yoğurt veya süt ile karıştırıp içebilirler. Sabah yumurtalarını da bununla pişirebilirler, çorbalarına da katabilirler. Kullandıktan sonra da 15-20 dakika vücudu ısındıracak kadar spor yaparlarsa, en azından yürülerse, eminim ki kısa sürede faydasını göreceklerdir." diye konuştu.