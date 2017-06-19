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AssisTT Giresun'da 50 kişiye istihdam sağlayacak

Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT'nin, Giresun'da 50 kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi.

AssisTT Giresun'da 50 kişiye istihdam sağlayacak

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da 2014 yılında açılan ve yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan AssisTT Çağrı Merkezi'nin, İŞKUR desteği ile düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 50 kişiye daha iş olanağı sunacağı belirtildi.

Açıklamada, 22 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek başvurular için adayların AssisTT'ye şahsen başvuru yapmaları gerektiği ifade edilerek, AssisTT Giresun Çağrı Merkezi'ne müşteri temsilcisi pozisyonu için başvuracak adaylarda, 18-35 yaşları arasında ve en az lise mezunu olma şartı arandığı kaydedildi.

Adayların ayrıca düzgün diksiyon, etkili iletişim ikna ve analiz yeteneği, vardiyalı çalışmaya uyum, hedef odaklılık, zaman yönetimi yetkinliklerinin de değerlendirildiği aktarılan açıklamada, erkek adaylarda askerliğini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli olanların başvurularının kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, AssisTT bünyesinde çalışmak isteyen adayların başvurularını 22 Haziran'a kadar www.assisttkariyerim.com adresinden yapmaları istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istihdam #AssisTT #50 kişi
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