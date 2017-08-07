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Atık kağıttan masa ve sandalye üretimi

Kahramanmaraş'ta 350 milyon avro yatırımla kurulan fabrikada, atık kağıtlardan yeni ürünler elde ediliyor. Fabrikada üretilen masa, sandalye ve palet gibi birçok ürün 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Atık kağıttan masa ve sandalye üretimi

Tonlarca kağıt atık toplanarak işlemden geçiriliyor yerine masa, sandalye, şekerlik gibi onlarca ürün geliyor.

Kahramanmaraş'ta 350 milyon avro yatırımla kurulan fabrikada atık kağıtlar, yeni ürün olarak piyasaya geri dönüyor.

Fabrika 2014 yılında faaliyete başladı. Şimdiye dek 1 milyonun üzerinde kağıt atıktan yeni ürün dönüşümü yaptı. Bu dönüşümler 30 ülkeye ihracat edildi. 

Üretilen şekerlikten masa ve sandalyeye kadar 20 farklı ürün, kağıdın yaşamın her alanında olduğunu gösteriyor.

120 kilograma kadar taşıyan sandalyeler ve 600 kilograma kadar yükü kaldıran paletler hem çevreci hem de ekonomik üretimin önünü açıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kahramanmaraş
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