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Atlas Global'den son dakika uçuş açıklaması

Atlas Global Havayolları'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

EKONOMİ 16.12.2019, 21:41 16.12.2019, 21:48
Atlas Global'den son dakika uçuş açıklaması

Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması

26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya [email protected] adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
#atlas global
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