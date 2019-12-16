Atlas Global'den son dakika uçuş açıklaması
Atlas Global Havayolları'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.
EKONOMİ 16.12.2019, 21:41 16.12.2019, 21:48
Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya [email protected] adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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