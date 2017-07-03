Avro Bölgesinde haziran ayı nihai imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), son 74 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Avro Bölgesinde haziran ayı nihai imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 57,4 puanla son 74 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in verilerine göre, Avro Bölgesi nihai imalat sanayi PMI mayısta 57 iken, martta 57,4’ye yükselerek son 74 aydan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.



Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve bölgedeki büyüme dinamiklerine ilişkin önemli gösterge olarak kabul edilen imalat sanayi PMI verisi ayrıca öncü bildirimdeki 57,3’ten yukarı yönlü revize edildi.



Ülkeler bazında ele alındığında Almanya’da haziran ayı nihai imalat sanayi PMI 59,6 puan ile 74 ayın en yükseğine, Hollanda’da 58,6 puan ile 74 ayın en yükseğine, Avusturya'da 60,7 puan ile 76 ayın zirvesine, İtalya’da 55,2 puan ve Fransa’da da 54,8 puan ile son 2 ayın en yükseğine çıkarken, Yunanistan’da da 50,5 puanla 37 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Avro Bölgesi imalat sektöründeki genişleme oranı Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İrlanda, Yunanistan ve Avusturya'daki performansların iyileşmesini yansıtarak altı yılı aşkın sürenin üzerinde hızlandı.





"Avro Bölgesinde üretim büyümesinin, haziran ayında daha da ivme kazandı"

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesinde üretim büyümesinin, haziran ayında daha da ivme kazandığını ve son altı yılın en iyi çeyreğini geride bıraktığını dile getirdi.



Mevcut seviyelerdeki PMI verisinin, fabrika çıktısının yıllık yüzde 5'lik bir oranda arttığının göstergesi olduğunu belirten Williamsoni “Bu da iyi üretken kesimin ikinci çeyrek ekonomik büyümesine güçlü bir katkıda bulunacağına işaret etmektedir.” ifadesini kullandı.