Dolar 3,5360 liradan başladı. Avro ise 4.2 lira ile yeni tarihsel rekor düzeye tırmandı

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5360, avro 4,1940 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,5340 liradan alınan dolar 3,5360 liradan satılıyor.



4,1920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1940 lira olarak belirlenmişti.



Avro ise 4.2 lira ile yeni tarihsel rekor düzeye tırmandı.



Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5350 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1850 lira olmuştu.



ulusal.com.tr



