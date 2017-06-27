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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin bankanın genişlemeci para politikasına ilişkin açıklamalarının ardından günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin bankanın genişlemeci para politikasına ilişkin açıklamalarının ardından günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,79 değer kaybederek 385,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 azalarak 20.790,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 değer kaybederek 5.258,58 puana geriledi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 azalarak 10.647,90 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 7.434,36 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,78 azalarak 12.671,02 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saati ile) 19.18 itibarıyla yüzde 1,23'lük değer kazanarak 1,1318 seviyelerinden işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Londra #kapanış #ingiltere #borsa #avrupa
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