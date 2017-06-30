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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları Körfez ülkelerinde artan gerilimin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları Körfez ülkelerinde artan gerilimin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 değer kaybederek 370,37 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 azalarak 20.584,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybederek 5.120,68 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,82 gerileyerek 10.444,50 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 7.312,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,73 azalarak 12.325,17 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.58 itibarıyla yüzde 0,24’lük değer kazanarak 1,1412 seviyelerinde işlem görüyor.

Etiketler; #kapanış #borsa #avrupa
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