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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları teknoloji şirketlerinin verilerinin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kaybederek 385,82 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 5.252,90 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kaybederek 7.387,80 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,19 azalarak 12.647,27 puana düştü.

Öte yandan İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,51 artarak 10.702,70 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 artarak 21.047,80 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 19.55 itibarıyla yüzde 0,34 değer kazanarak 1,1377 seviyelerinde işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #teknoloji #kapanış #ingiltere #borsa #avrupa
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