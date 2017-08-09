Avrupa borsaları ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan siyasi gerginliğin etkisiyle güne düşüşle başladı.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan ve ülke yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların ardından Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 azalışla 380,96 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,54 düşüşle 7.501,87 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64 azalarak 12.213,07 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kaybederek 5.174,44 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 21.927,58 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,42 azalışla 10.690,30 puanda seyrediyor.



Analistler, bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili olası açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu kaydetti.