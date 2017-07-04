Avrupa borsaları günü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü İtalya dışında düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 azalışla 382,30 puana geriledi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 7.357,23 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 5.174,90 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşerek 12.437,13 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 azalarak 10.566,70 puana indi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09 değer kazanarak, 21.031,05 puana yükseldi.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.15 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 1,1342 seviyelerinde bulunuyor.