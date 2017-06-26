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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İtalyan hükümetinin ülkenin önde gelen iki büyük bankasına ilişkin kurtarma planını açıklamasının etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

 İtalyan hükümetinin ülkenin önde gelen iki büyük bankasına ilişkin kurtarma planını açıklamasının etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 değer kazanarak, 389,05 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 artarak, 20.101,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak, 5.295,75 puana yükseldi.
İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,62 artarak, 10.696,60 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 7.446,80 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,29 artarak, 12.770,83 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 19.44 itibarıyla yüzde 0,05'lik değer kaybıyla 1,1185 seviyelerinde işlem görüyor.

İtalya hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin önde gelen bankalarından Banca Popolare di Vicenza ve Veneto Banca'nın kurtarılması için ilk aşamada 5 milyar 200 milyon avroluk likidite sağlanmasına karar verildiği belirtilmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Londra #kapanış #borsa #avrupa
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