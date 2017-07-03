İşsizlik, mayıs ayında Avro Bölgesinde ve AB’de önceki aya göre değişmedi

Avro Bölgesinde işsizlik mayısta önceki aya kıyasla yüzde 9,3 ve Avrupa Birliğinde (AB) de yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta nisan ayına göre değişmeyerek yüzde 9,3 oldu.



Mart 2009’dan bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam eden işsizlik, piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.



28 üyeli AB’de de aylık bazda değişmeyen işsizlik yüzde 7,8’le Aralık 2008’den beri görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.



AB'de işsiz sayısı mayısta 19 milyon 115 bin olurken, bunun 15 milyon 34 bini Avro Bölgesinde’nde yer aldı. İşsiz sayısı, mayısta bir önceki aya göre AB’de 22 bin ve Avro Bölgesi’nde 5 bin azaldı.



İşsizlik bir önceki yılın aynı ayına göre de AB’de 2 milyon 122 bin ve Avro Bölgesi’nde 1 milyon 428 bin düştü.





AB'de işsizlik tüm üye ülkelerde azaldı



AB’de mayıs ayında en düşük işsizlik yüzde 3’le Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,9 ile Almanya ve 4,1’le de Malta izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 22,5’le Yunanistan (Mart 2017 verisi) ve yüzde 17,7 ile de İspanya’da kaydedildi.



Bir yıl öncesine kıyasla mayıs ayında AB’de işsizlik oranı tüm üye ülkelerde gerilerken, en geniş gerileme Hırvatistan, İspanya ve İrlanda’da belirlendi.





AB'de genç işsizlik yüzde 16,9



Mayıs ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 763 bin olurken, bunun 2 milyon 622 bini Avro Bölgesinde yer aldı. 2016'nın mayıs ayına göre genç işsiz sayısı, AB’de 584 bin ve Avro Bölgesi’nde 401 bin azaldı.



Genç işsizlik oranı ise AB’de yüzde 16,9 ve Avro Bölgesi’nde yüzde 18,9 olarak ölçüldü.



Mayıs ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülke yüzde 6,7 ile Almanya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 46,6 ile Yunanistan (Mart 2017 verisi), yüzde 38,6 ile İspanya ve yüzde 37 ile de İtalya’da kaydedildi.



