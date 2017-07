Türkiye'nin ayçiçeği balı üretiminde önemli bir paya sahip Aksaray'da, alanında uzman akademisyenlerce yetiştiricilere verilen eğitimler sayesinde, balda hem kalite hem de üretimde önemli oranda artış sağlandı

Aksaray Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Refik İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'da arıcılığın genellikle baba mesleği olarak devam ettirildiğini ve profesyonelce üretimin gerçekleştirilmemesinden dolayı hem kalitede hem de üretim miktarında çok gerilerde kalındığını belirtti.

Bu durumun düzeltilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten İçli, Aksaray Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda, son iki yılda 600 yetiştiriciye Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu tarafından modern arıcılık, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜRAM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkırım tarafından ise arı hastalıkları teşhisi ve tedavisi konularında eğitim verildiğini anımsattı.

Birlik olarak yetiştiricilerin profesyonelce bal üretim yapmaları için 2 yıl önce eğitim programları düzenlemeye devam ettiklerini aktaran İçli, "Son yıllarda birlik olarak verdiğimiz eğitimlerle profesyonel olarak arıcılık yapıyoruz." dedi.



"Kovan başı 90-100 kilograma kadar verim alan üreticilerimiz var"

Aksaray'da 300 yetiştiricinin ve bu yetiştiricilere ait 20 bin kovanın bulunduğunu vurgulayan İçli, şunları kaydetti:

"Bundan birkaç yıl önce Aksaray'ın yıllık bal üretme kapasitesi 150 tonu geçmezdi. Bugün ise 600-700 ton civarında yıllık bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Kovan başına 10 kilograma düşen verim bugün ortalama 30-40 kilogram civarına ulaştı. Kovan başı 90-100 kilograma kadar verim alan üreticilerimiz var. Bu arıcılık tekniklerini uygulamayla ve birliğimizin arıcıların eğitimine verdiği önemle ortaya çıktı."



"Aksaray'dan dünyaya ayçiçek balı ihracatı"

İçli, kentte 4 bin ton civarında bal rezervi bulunduğunu belirterek, "Bu bal rezervi içerisinde ayçiçeği balı önemli yer tutuyor. 2 bin tona yakın ayçiçeği bal rezervimiz bulunuyor. Aksaray, Türkiye'nin 3. ayçiçeği balı üretim yeridir. Aksaray'da bu bal üretildiği anda üreticiden hemen parası ödenerek alınmakta ve satışı yapılmaktadır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Japonya, Hollanda, Danimarka gibi ülkeler ayçiçeği balını ihraç ediyoruz." diye konuştu.



"Bir kovandan 100 kilogram bal almayı başardım"

Yetiştiricilerden Ahmet Dağ ise 20 yıldır arıcılık yaptığını, eğitimler sayesinde şu an çok iyi seviyede bal üretimi gerçekleştirdiğini aktardı.

Arıcılığın zor bir meslek olduğunu anlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Ben arıcılığın yaklaşık 10 yılını acemilikle geçirdim. Daha önce yılda bir defa bal hasadı yapıyordum. İlkbahar aylarında arının bakımına başlıyordum, Eylül ayına kadar da bal alma imkanımız olmuyordu ama eğitimlerle kendimizi geliştirmemiz neticesinde şu an bir sezonda 4 defa bal alma imkanım oldu. Eskiden 1 kovandan 30 kilogram bal aldığım zaman 'müthiş seviyede bal adım' diye seviniyordum ama şu an bir kovandan 100 kilo bal almayı başardım. Bu da eğitimler ve buna bağlı olarak yaptığım araştırmalarım sayesinde oldu."