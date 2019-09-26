İş insanı Aydın Doğan'ın Hilton Bosphorus oteli satacağına yönelik iddialara Doğan Grubu'ndan yalanlama geldi. Grubun yetkilisi tarafından yapılan açıklamada "Doğan ailesinin oteli satmak istediği şeklindeki haberin hiçbir aslı ve dayanağı yok" dedi

2005'te mülkiyeti Emekli Sandığı'na ait olan, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli konumundaki Hilton'u Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 255.5 milyon dolara satın alan Aydın Doğan'ın oteli satışa çıkardığı iddia edilmişti.



DOĞAN GRUBU'NDAN YALANLAMA



T24'ün aktardığına göre, Doğan Grubu yetkilisi otelin arazisi için zaman zaman 'Hilton satılıyor' şeklinde haberler yapıldığını hatırlatarak, "40 yıl ülkemiz medyasında görev yapmış Doğan ailesi ile ilgili bu tarz haberler üzücü, asgari bir saygı ve özen gösterilmeli" dedi.



Grubun yetkilisi, otelin 'Çok özel konumda' olduğunu ve zaman zaman iş insanlarından oteli satın almak niyetiyle görüşme talep ettiğini söyleyerek, "Doğan ailesinin oteli satmak istediği şeklindeki haberin hiçbir aslı ve dayanağı yok" açıklaması yaptı.



Sabah gazetesinin haberinde "2005'te mülkiyeti Emekli Sandığı'na ait olan, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli konumundaki Hilton'u Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 255.5 milyon dolara satın alan iş insanı Aydın Doğan, oteli satışa çıkardı. Konumu itibariyle yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği 62 bin 337 metrekarelik alana kurulu Hilton İstanbul Bosphorus Oteli için Doğan'ın, satın alım bedelinin çok üstünde bir rakam istediği konuşuluyor." ifadeleri yer alıyor.



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