Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Akkaya, 2017 ve 2018 yılı için kamu işçisine verilen zam oranını yorumladı. Hükümetin 200 bin işçiyi karşısına almaktan çekindiğine dikkat çeken Akkaya'ya göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda imzalanan toplu sözleşme makul.

Türk-İş ve hükümet anlaştı, 200 bin kamu işçisine verilecek zam oranı belli oldu. Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Akkaya, imzalanan toplu sözleşmeyi Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya dikkat çeken Akkaya, "Hükümetin daha fazlasına gücü yetmez" dedi.



İmzalanan sözleşme, bir "çerçeve protokolü". Bu sözleme üzerinden kamudaki işletmeler ve sendikalar arasındada yeni sözleşmeler imzlanacak.



Sözleşmede iki önemli olumlu maddede yer alıyor.



Kıdem tazminatında geri adım atıldığını hatırlatan Mehmet Akkaya, hükümetin ekonomik bir buhranda olduğunu belirterek önümüzdeki günlerde işçi hareketlerinin artacağını belirtti.



ulusal.com.tr