Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurulu bir firma, bu yılın 6 ayında Hong Kong'a 150 bin dolarlık zeytin, zeytinyağı ve sabunu, zeytin reçeli, sütü, lokumu ve zeytin kolonyası ihraç etti

Türkiye ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda, kendi ürettikleri zeytinyağıyla ödüller alan firmanın 4. kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden kalma babasından devraldığı butik işletmeyi büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin ailesi için adeta bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Kürlek, asırlık firmalarının, yıllardır ürettiği ürünlerin kalitesiyle tanındığını aktardı.





"Gönderdiğimiz ürünler yoğun talep gördü ve beğenildi"



Kürlek, Türkiye'nin birçok noktasına zeytin, zeytinyağı ve ürünlerini gönderdiklerini, yurt dışına açıldıklarını belirterek, "Kendi markamızla ihracata 2016 yılında ilk defa Hong Kong ile başladık. Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşareti ile özel cam ambalajlarla ürünlerimizi Hong Kong'a gönderdik. Gönderdiğimiz ürünler orada yoğun talep gördü ve beğenildi. Aynı yıl içinde buraya dört farklı ihracat gerçekleştirdik. Bunlar küçük parti satışlardı ama Hong Kong'ta hem Ayvalık'ın zeytinyağının hem de bizim ürünlerimizin tanıtımı için büyük bir etki yarattı. Bu yılın başında da oradaki işlerimiz tamamen yoluna girdi ve ihracatımız bu yılın ilk aylarında 150 bin doları aştı. Şu anda da bu ihracatımız yükseliş ivmesi kazanarak sürüyor." diye konuştu.





"Ayvalık'tan giden her ürünümüz beğenildi"



Ayvalık'ı zeytinini ve zeytinyağını, farklı ürünleriyle adeta Hong Kong'a taşıdıklarına dikkati çeken Kürlek, "Zeytin, zeytinyağı ve sabunu, zeytin reçeli, sütü, lokumu ve zeytin kolonyası ihraç ettik. Ayvalık'tan giden her ürünümüz beğenildi." dedi.

Kürlek, Avrupa'ya zeytin ve zeytinyağı satışı gerçekleştiren firmalara toptan ürün tedarikinde bulunduklarını, Ayvalık'ta 5 ayrı mağazalarında da gelen turistlere ürünlerini sunduklarını söyledi.

