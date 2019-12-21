Babanızın emekli maaşı miktarının yarısını bile alamayacaksınız!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla emekli maaşı sisteminin nasıl değiştiğini örnekler vererek takipçileriyle paylaştı. Erdursun, 2000 yılından sonra asgari ücretle çalışan herkesin ileride 1000 lira emekli maaşı alacağının hesaplandığını söyledi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, ancak 12-13 bin lirayla çalışanların 6 bin 395 lira emekli maaşı alabileceğini anlattı. Ayrıca 10 milyon sigortalının asgari ücret ve civarı maaş aldığını da ekledi.

2008'de değişen maaş hesaplama sistemiyle artık annelerinin ve babalarının aldığı maaşa göre onların miktarının yarısını bile alamayacağını belirten Erdursun'un paylaşımları şöyle:

2000 sonrasında sigortalı olan ve asgari ücretle çalışanlar 1.000 lira emekli maaşı alırlar ancak herkesin için böyle değil 12-13 bin lira maaşla çalışanlar 6.395 lira'ya kadar emekli maaşı alabilirler! Not: 10 milyon sigortalı asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışıyor!

Emekli maaşını hesapladığım, 1.000 ila 1.200 lira emekli maaşı alacağını öğrenen kişilerin ilk tepkisi “Ama benim babam 2000 lira alıyor”, “Ama annem 2.200 lira alıyor” oluyor! 2008’de maaş hesaplama sistemi değişti. Annenizin, babanızın emekli maaşının yarısını bile alamayacaksınız!





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