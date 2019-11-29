Bakan açıkladı! Bugün 18.00'den sonra ödemeler yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını belirterek, "İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

2019 yılında ipek böceği yetiştiriciliği devlet desteği; 2017 senesinde, Bakanlar Kurulu'nun aldığı 2017/9760 sayılı karar ile birlikte verilmeye başlanmıştır. Kişilerin 40 gün içerisinde 200 kilogram ipek üretimini gerçekleştirebileceği ve kilogram başına 50 TL kar oranlarının bulunduğu bir ticari faaliyettir.