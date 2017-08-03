Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin ardından yaptığı açıklamada, Dünya ve Türkiye enerji piyasaları için tarihi bir milada tanıklık edildiğini ve bu süreci daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarını öncelikleyen bir süreci başlattıklarını ve süreci "tek tek nakış gibi işleyerek" bugüne gelindiğini anlattı.



Albayrak, nisanda açıkladığı Milli Enerji ve Maden Stratejisi kapsamında yapı taşlarından biri olan ve güneş YEKA projesiyle atılan adımın ikincisi olarak rüzgar YEKA ihalesinin gerçekleştirildiğine değinerek, şöyle konuştu:



"Bugün, dünyadaki en büyük 10 rüzgar üreticisinin 8'inin katılımıyla, tamamen açık, şeffaf ve çok kıyasıya bir rekabetin olduğu bir ihale süreciyle yeni bir dönemi başlattık. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi, düne kadar rüzgarda yerli katkı payıyla kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent alım maliyeti, tarihi bir rekorla bugünkü ihalede kilovatsaat başına 3,48 dolar/cente düşerek, bir dünya rekoru fiyatla gerçekleşti."



Bir milyar doların üzerinde yatırım



Türkiye'nin bu ihaleyle sadece maliyetlerini düşürmediğini, bu ihalenin Türkiye’nin bir enerji üssü olma noktasında ve sadece enerji kaynakları, maliyetleri açısından değil, teknolojileri açısından da bir merkez olması noktasında çok önemli bir adım olduğuna değinen Albayrak, şu görüşlere yer verdi:



"Türkiye, tıpkı güneşte olduğu gibi bugün rüzgar ihalesinde de hakikaten çok önemli noktadır bu. Yüzde 65 yerlilikle ve 10 yıl asgari Ar-Ge yatırım şartıyla artık yaklaşık bir rüzgar türbinindeki 8 bin küsür endüstriyel parçanın kırılımları ile birlikte yüzde 65'inin Türkiye’de üretilmesiyle, tedarikçisinden yan sanayicisine ve endüstrisine kadar çok büyük bir teknoloji üretim üssü olma noktasında adım atmıştır. Türkiye için gurur verici bir gündür. Bu açıdan bakıldığında bunun yanında Yaklaşık 12 şehrimizde toplam yapılacak rüzgar türbini yatırımıyla 1 milyar doların üzerinde bir yatırımı da bugünkü küresel resimde Türkiye’ye kazandırılmıştır. Biliyorsunuz güneşte hedefimiz 2018 yılı bitmeden Türkiye’de ilk yerli üretim güneş panellerini devreye almaktı. Bugün neticelenen ihalemiz sonrasında, imzaları attıktan sonra en kısa süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgar türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz. Türkiye’ye inşallah bu çerçevede yerli üretim rüzgar türbinlerimizi kazandıracağız."



"Türkiye-Almanya ilişkilerine katkı sağlayacak"



Bakan Albayrak, bu yatırımın en kısa sürede devreye alınması için bakanlık olarak tüm desteği vereceklerini vurgulayarak, rüzgar YEKA projesiyle yılda yaklaşık 1,5 milyon ton karbon salınımının önleneceği bilgisini aktardı.



"Türkiye'de herşeyin en iyisini ortaya koyacağız" dediklerini hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:



"Bugün, ortaya çıkan sonuç, Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı yapacağının da göstermiştir. Bugünkü ihale, Alman teknolojisi ve yatırımı ile birlikte Siemens firmasının kazanması ile neticelendi. Bugün, ortaya çıkan sonucun Türkiye - Alman ilişkileri açısından bölgeye ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Özellikle dünyanın herhangi bir ülkesinde bir çok şeyler yaşanabilir, bugün öyledir yarın böyledir. Kurumlar kişiler amenna, bugün gelir yarın gider, ancak devletler ve ilişkiler uzun solukludur. Hele de yaklaşık 200 yıldır, önemli tarihsel işbirlikleri içerisinde olan Türkiye-Almanya ilişkileri açısından baktığımızda, özellikle bugün ortaya çıkan sonuç, iki ülke ilişkilerine önemli bir katkı yapacağını da göstermiştir."



'YEKA ve yerli kömür yatırımlarımız devam edecek'



İhalenin, Türkiye'de yerli enerjide kapasiteyi daha da yukarı çıkaracağını aktaran Albayrak, bu oranın orta ve uzun vadede yüzde 65’lere çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.



Albayrak, ihale sonucunda ortaya çıkan fiyatın piyasa fiyatlarının altında olduğunu vurgulayarak, söyle konuştu:



"Üretilecek elektrik asgari 3 milyar kilovatsaat ama bunun da üzerine çıkılacak. Proje kapsamında yapılacak Ar-Ge özellikle bölgede yerli istihdam açısından çok önemli çünkü Ar-Ge'deki kritik noktalardan biri yerli mühendis istihdamı, bu oran yüzde 80 olacak. Genç, eğitimli nüfusumuzun kapasitesi ve potansiyeli dünyada parmakla gösterilecek noktada. Hedefimiz, Türkiye’nin yerli kaynaklar noktasında, yerli üretim noktasında kapasitesini her geçen gün daha da artırmak. YEKA modeli ile güneş ve rüzgarda bu süreci devam ettireceğiz. Özellikle arz talep dengesinde, arzın daha düşük olduğu bölgeleri önceliklendirerek, kaynağından üretimi ve tüketimi destekleyecek şekilde hem güneş hem rüzgar hem de yerli kömürde önümüzdeki dönemde YEKA ve yerli kömür yatırımlarımız devam edecek."