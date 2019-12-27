Bakan Berat Albayrak'tan faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, yılın son günlerinde Şırnak'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Değişim başlıyor" başlığı altında bir süreci başlattıklarını, bu kapsamda 11. il olan Şırnak'ı ziyaret ettiklerini anlatan Albayrak, şehir şehir gezerek KOBİ'ler, sanayiciler ve iş adamları ile bir araya geldiklerini vurguladı

Sıfır konutlara kamu bankalarından faiz indirimi

Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini aktararak, "Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak'tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak'tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de 'Memnun oluruz.' dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, "Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında inşallah diyoruz." diye konuştu.