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Bakan Fakıbaba: 20-25 gündür et, et, et...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "20-25 gündür et, et, et. Ama sadece ateşi söndürmeye çalışıyoruz. Acaba geçici olarak biz eti nasıl piyasada bollaştırabiliriz. Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et ve süt olmaz. Tabi buna bir de yemi eklememiz lazım" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba: 20-25 gündür et, et, et...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, adıyaman'da süt toplama tesisinin açılışı ve hayvan dağıtımı nedeniyle  İl Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğinde düzenlenen törende yaptığı  konuşmada, 20-25 gündür uğraştıkları konuların başında etin yer aldığını  bildirdi.

 Et fiyatlarıyla ilgili konuşan Fakıbaba, şöyle devam etti:  "20-25 gündür et, et, et. Ama sadece ateşi söndürmeye çalışıyoruz.  Acaba geçici olarak biz eti nasıl piyasada bollaştırabiliriz. Yoksa kalıcı olarak  neler yapılacağını çok iyi anlattı arkadaşlarım. Yani acil eylem planı  çerçevesinde hızlı şekilde hareket etmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.  Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Daha sonra asıl mesele geliyor,  orta ve uzun vadeli çalışmalar. Orta ve uzun vadede bana göre sivil toplum  örgütleri içerisinde en fazla irtibat içerisinde olacağımız şey damızlık  birlikleri. Çünkü ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et ve süt olmaz. Tabi buna  bir de yemi eklememiz lazım. Sizlerin damızlığınız olacak, girdi maliyetleriniz  ucuzlayacak. Yani kabaca anası olacak, anadan dana olacak, danadan et ve süt  olacak milletin önüne sunacaksınız."

'HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI YAPACAĞIZ'

 Bölge insanının yürekli, başarılı, azimli ve çalışkan insanlar  olduğunu belirten Fakıbaba, bölgede en kısa süre içerisinde hayvancılık çalıştayı  yapılacağını ve sorunları giderebilmek için çalışmalar yapacaklarını aktardı.  Halk mutlu oldukça kendilerinin de mutlu olacağına işaret eden  Fakıbaba, bu yüzden iyi şeyler başarabilmek için bölge insanının duasına ihtiyaç  duyduğunu dile getirdi. Fakıbaba, üreten insanlara hayran ve üreticilerin ellerini öpen bir  kişi olduğunu vurgulayarak, ülkesini seven insanlar olarak canlarını feda etmeye  hazır olduklarını ifade etti.

 Parti ayrımı yapmaksızın insan odaklı çalışacaklarına dikkati çeken  Fakıbaba, "Ben ayrımı terörde yapıyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyen varsa önce  Fakıbaba'yı vuracak, sonra bu ülkeyi bölmeye çalışacak. Her türlü terörün  karşısında olan insanlara saygı duyuyoruz ve sevdalıyız. Hep beraber birlikte  büyük bir ülke olacağız." diye konuştu.

TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın da bir kaç yıl önce büyük bir hayalle  yola çıktıklarını ve bugün büyük bir deryaya ulaşarak 60 bin tonluk tesise  ulaşıldığını bildirdi. Kapasiteyi 3 yıl içerisinde 3 katına çıkarmak istediklerine değinen  Aydın, projeden en çok desteği kadınların gördüğünü belirtti. Aydın, kadınların  başarı çıtasını daha da yukarıya çıkaracaklarını dile getirdi.  Tarım, gıda ve hayvancılığın ülke için olmazsa olmazlar arasında yer  aldığını ifade eden Aydın, birlik beraberlik çağrısında bulundu.  Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı ve genç çiftçilere  hayvanları teslim edildi.   Bakan Fakıbaba, Hasancık köyünde yapımı süren araştırma enstitüsünde  de incelemelerde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #fakıbaba #et #Adıyaman #tbmm #bugün #aydın #Eşref Fakıbaba
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