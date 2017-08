Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "20-25 gündür et, et, et. Ama sadece ateşi söndürmeye çalışıyoruz. Acaba geçici olarak biz eti nasıl piyasada bollaştırabiliriz. Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et ve süt olmaz. Tabi buna bir de yemi eklememiz lazım" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, adıyaman'da süt toplama tesisinin açılışı ve hayvan dağıtımı nedeniyle İl Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 20-25 gündür uğraştıkları konuların başında etin yer aldığını bildirdi.



Et fiyatlarıyla ilgili konuşan Fakıbaba, şöyle devam etti: "20-25 gündür et, et, et. Ama sadece ateşi söndürmeye çalışıyoruz. Acaba geçici olarak biz eti nasıl piyasada bollaştırabiliriz. Yoksa kalıcı olarak neler yapılacağını çok iyi anlattı arkadaşlarım. Yani acil eylem planı çerçevesinde hızlı şekilde hareket etmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Daha sonra asıl mesele geliyor, orta ve uzun vadeli çalışmalar. Orta ve uzun vadede bana göre sivil toplum örgütleri içerisinde en fazla irtibat içerisinde olacağımız şey damızlık birlikleri. Çünkü ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et ve süt olmaz. Tabi buna bir de yemi eklememiz lazım. Sizlerin damızlığınız olacak, girdi maliyetleriniz ucuzlayacak. Yani kabaca anası olacak, anadan dana olacak, danadan et ve süt olacak milletin önüne sunacaksınız."



'HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI YAPACAĞIZ'



Bölge insanının yürekli, başarılı, azimli ve çalışkan insanlar olduğunu belirten Fakıbaba, bölgede en kısa süre içerisinde hayvancılık çalıştayı yapılacağını ve sorunları giderebilmek için çalışmalar yapacaklarını aktardı. Halk mutlu oldukça kendilerinin de mutlu olacağına işaret eden Fakıbaba, bu yüzden iyi şeyler başarabilmek için bölge insanının duasına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Fakıbaba, üreten insanlara hayran ve üreticilerin ellerini öpen bir kişi olduğunu vurgulayarak, ülkesini seven insanlar olarak canlarını feda etmeye hazır olduklarını ifade etti.



Parti ayrımı yapmaksızın insan odaklı çalışacaklarına dikkati çeken Fakıbaba, "Ben ayrımı terörde yapıyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyen varsa önce Fakıbaba'yı vuracak, sonra bu ülkeyi bölmeye çalışacak. Her türlü terörün karşısında olan insanlara saygı duyuyoruz ve sevdalıyız. Hep beraber birlikte büyük bir ülke olacağız." diye konuştu.



TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın da bir kaç yıl önce büyük bir hayalle yola çıktıklarını ve bugün büyük bir deryaya ulaşarak 60 bin tonluk tesise ulaşıldığını bildirdi. Kapasiteyi 3 yıl içerisinde 3 katına çıkarmak istediklerine değinen Aydın, projeden en çok desteği kadınların gördüğünü belirtti. Aydın, kadınların başarı çıtasını daha da yukarıya çıkaracaklarını dile getirdi. Tarım, gıda ve hayvancılığın ülke için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını ifade eden Aydın, birlik beraberlik çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı ve genç çiftçilere hayvanları teslim edildi. Bakan Fakıbaba, Hasancık köyünde yapımı süren araştırma enstitüsünde de incelemelerde bulundu.