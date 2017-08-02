GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıl 900 ile 1200 lira arasında olduğunu hatırlatarak, "Bu sene onun üzerinde olacağını düşünmüyorum" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Yıllırdan sonra ilk kez Trakya'ya geldiğini söyleyen Fakıbaba, memur olarak 1977'de Edirne'nin Enez İlçesi'nde sağlık ocağında görev yaptığını belirterek, Trakya'yı çok sevdiğini ve ilk gezisini buraya yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.



Fakıbaba, "Trakya, insanıyla, toprağıyla, sıcaklığıyla mükemmel bir yer. Dünyanın en önemli tüketici merkezlerinden olan İstanbul'a çok yakın. Trakya'nın toprağının, çiftçisinin, üreticisinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.



Gazetecilerin kurbanlık et fiyatları ve et ithalatına yönelik sorusu üzerine Fakıbaba, "Arkadaşlarımız birlikte yaklaşık 11-12 gün oldu emin olun Sabah, akşam demeden gece, gündüz çalışıyoruz. Buradaki amacımız, hem üreticimizi, hem esnafımızı, hem tüketicimizi korumaktır. Onları en iyi şekilde, elimizden geldiğince onları mutlu etmek çabası içerisindeyiz. Amacımız budur. Çalışmalarımızı yaptık, bayramı rahat geçireceğimize inanıyoruz. Bayram sonrası için çalışmalarımız var. Günlük olaylarla değil de geleceğe yönelik çalışıyoruz. Üreticimiz de esnafımız da hayvan yetiştiricimiz de ithalat yapan arkadaşlar da rahat olsunlar. Amacımız sadece Allah rızası için halkımızı mutlu etmektir" dedi.



Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine, geçen sene kurban fiyatlarının ne kadar olduğunu sordu. Çevredekilerin, "Küçükbaşlar 900 TL ile bin 200 TL arası" demesi üzerine Fakıbaba, "Bu sene onun üzerinde olacağını düşünmüyorum" dedi.



Yemekteki porsiyonların küçültülmesi yönündeki açıklaması sorulan Fakıbaba, israfa karşı olduğunu belirterek, "İsraf eden, iflas eder. Mutlaka ve mutlaka ülke olarak israfın karşısında olmalıyız. Bu israfı önlemeleyiz" dedi.



Fakıbaba, kişilerin yemek yerken 1,5 porsiyon da yiyebileceğini, buna karışmadığını kaydederek, ancak özellikle restorantlarda porsiyonların çok büyük olduğunu, buralarda yarım porsiyonlarla başlanabileceğini söyledi. Lüks mekanlardaki porsiyonların küçülmesini sağlık açısından da önemli olduğunu dile getiren Fakıbaba, bunların azaltılması gerektiğini ifade ederek, "Lüks yerlerdeki porsiyonları küçültmek zorundayız. Bunun için arkadaşlarımızla gerekili çalışmaları yapıyoruz" dedi.



Bakan Fakıbaba, daha sonra köylülerle bir araya gelmek üzere Tekirdağ'ın Naip Köyü'ne geçti.