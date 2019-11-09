Bakan Mustafa Varank'tan kur açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" istişare ve değerlendirme toplantısında, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Malatya'da dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunu kurduklarını belirten Varank, 13 milyon avroluk bu yatırımın kuru kayısıda avantaj sağlayacağını söyledi.

Bakanlık olarak, sanayinin nabzını tutmayı, sanayicinin karşılaştığı risk ve fırsatları bire bir değerlendirmeyi ve yapıcı çözüm önerileri getirmeyi en temel öncelikleri arasına aldıklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da böyle devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte reel sektörü ve imalat sektörünü ilgilendiren hususlar bakanlığımızın şemsiyesi altına toplandı. Fikirden ürüne varıncaya dek her aşamayla ilgili desteklerimiz var. Üretimi, yatırımı ve istihdamı teşvik etmek adına, imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçtiğimiz aylarda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıkladık. İddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla hedeflerimize teker teker ulaşacağız."

"Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz." diyen Varank, bu sürecin başarısında sanayici ve iş adamlarının desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan Varank, sanayicilerin yatırıma, üretime ve istihdama çok daha güçlü bir şekilde asılmaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik bağımsızlığımızın yolu da aslında buradan geçiyor. Reel sektörümüzü üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış benzersiz politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan biri. Programla birlikte, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörleri, bu sektörlerdeki öncelikli ürünleri belirledik. Program dahilinde, hem alıcıyı hem de üreticiyi aynı anda teşvik ederek, tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. Stratejik ya da proje bazlı yatırım teşviklerimiz girişimcilerin hizmetinde olacak. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Başvuruları 22 Kasım'a kadar almaya devam edeceğiz. Sonraki aşamada diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Oldukça heyecan verici bu programın gelin sizler de bir parçası olun, başvurunuzu yapın."

"Kurda istikrarı yakaladık"

Bakan Varank, sanayici ve iş adamlarının hem ülke ekonomisine hem de kendi potansiyellerine daha güçlü bir şekilde güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranları artıyor. Bankalar reel sektöre kredi verme konusunda daha hazır. İçerdeki bu ortam, yurt dışına da yansımış durumda. Uluslararası kuruluşlar ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyorlar. Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde üst üste 2 senedir üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek. Bu noktada Malatya'dan da beklentimiz çok büyük." dedi.