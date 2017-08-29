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Bakan Şimşek'ten Amazon açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Amazon'un Türkiye'de şirket kurması elektronik ticaretin gelişmesi için olumlu bir gelişme" dedi.

Bakan Şimşek'ten Amazon açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Amazon'un Türkiye'de şirket kurması elektronik ticaretin gelişmesi için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Para Dergisi, dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon.com'un Türkiye'ye giriş yaptığını yazdı. Para'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde somut adımını atan Amazon Türkiye'de resmen bir şirket kurdu. 

Şimşek bu gelişme üzerine twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Amazon'un Türkiye'de şirket kurması elektronik ticaretin gelişmesi için olumlu bir gelişme, KOBİ'lere yeni bir platform" dedi. 

Etiketler; #türkiye #amazon #Mehmet Şimşek #bakan şimşek
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