Balık mevsimi geldi ama fiyatlar düşmedi

Vira Bismillah dendiğinde özlem bitti sandı vatandaş. Ancak balıktaki hasret hala bitmedi. Av yasağı nedeniyle eve giremeyen balık şimdi de fiyattan giremiyor. Denizde aranan balık bolluğu bulunamıyor.

Evet balıkta fiyat geçen seneye göre biraz yksek. balıkçılarda bunu havaların sıcak olmasına bağlıyor.

Karaköy Balık Pazarı, İstanbu'un en bilinen ve gözde balık pazarlarında biri olmasına rağmen orda da işler durgun.

Kırmızı et fiyatları el yaktığı için vatandaş beyaz ete yoğunlaşıyor.

Şifa kayanağı olan sakatat fiyatlarına ise zam geldi. Etiketlere 5 lira daha eklendi.



ulusal.com.tr