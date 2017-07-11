Dünyada Avustralya ve Sicilya ile Türkiye'nin Kapıdağ bölgesinde yetiştiği belirtilen mor soğana coğrafi işaret alınması için harekete geçen Erdek Ticaret Odası, yaptığı başvurunun sonuçlanmasını bekliyor.

Avustralya ve Sicilya ile Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'ndaki 4 kırsal mahallede üretildiği belirtilen "mor soğan"ın, coğrafi işaret alınmasının ardından dünya pazarına sunulması için çalışma yürütülüyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar önce göçmenler tarafından getirilen tohumlarla üretilmeye başlanan mor soğanın Türkiye'de sadece Kapıdağ Yarımadası'na özgü olduğunu söyledi.



Tohumlarının ülkede birçok yere götürüldüğünün bilindiğini belirten Işıktaş, "En güzel renk ve tat, Kapıdağ bölgesindeki Ballıpınar, Ormanlı, Turhanlar ve Doğanlar mahallelerinde alınmış." dedi.



Bu 4 mahallede yılda 500-550 dekar alanda üretim yapıldığını dile getiren Işıktaş, şöyle konuştu:



"Her yıl üretimimiz 5-10 dekar arasında değişiyor. Dekara 6-7 ton mor soğan üretimi yapılıyor. Yılda yaklaşık 3 bin 500 ton arası üretim oluyor. Üreticilerimiz bu yıl da soğan hasadına başladılar. Hasat, 10 Ağustos'a kadar sürecek. Kadınlar, kendilerine özgü teknikleriyle soğanı örerek satışa hazır hale getiriyor. Örülen soğanlar, büyük marketlere ve illere gönderiliyor. Bölgemizin zeytinden sonra gelen en önemli tarla ürünü mor soğan. Tatlı, sulu ve lezzetli olması dolayısıyla genellikle balıkların yanında tüketildiği için balık soğanı olarak da biliniyor."



Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı Özlem Sarı, İstanbul, Bursa, Ankara ve Eskişehir gibi birçok şehirde sevilerek tüketilen Kapıdağ bölgesine özgü mor soğana, tescil edilerek coğrafi işaret yapılması için çalışma başlattıklarını vurgulayarak, konuya ilişkin yaklaşık 6 ay önce yaptıkları başvurunun sonucunu beklediklerini anlattı.



Ballıpınar Mahallesi üreticilerinden Zekai Kaya, 10 yıldır soğanı, kilogramı 1 liradan sattıklarını ifade etti.

