BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 16 Haziran itibarıyla 1 trilyon 930,3 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 446 milyon lira artarak 1 trilyon 930 milyar 300 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 16 Haziran ile biten haftada 3 milyar 446 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 926 milyar 854 milyon liradan 1 trilyon 930 milyar 300 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 51 milyar 267 milyon liraya, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 780 milyar 680 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 16 Haziran ile biten haftada 9 milyar 180 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 673 milyar 476 milyon liraya yükseldi.



Tüketici kredileri

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 16 Haziran ile biten haftada 567 milyon lira artarak 365 milyar 687 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 180 milyar 56 milyon lirası konut, 6 milyar 594 milyon lirası taşıt ve 179 milyar 36 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 75 milyon lira artarak 330 milyar 460 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalarak 82 milyar 243 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 714 milyon lirası taksitli, 43 milyar 529 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 16 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 13 milyar 384 milyon liraya indi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,10 artışla 372 milyar 203 milyon liradan 372 milyar 580 milyon liraya yükseldi.