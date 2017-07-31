Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün ilk yarıda kredileri de geçen yıl aynı döneme göre yüzde 22.2 artışla,
1.3 trilyon lirası lira ve 615 milyar lirası da döviz bazlı olmak üzere toplam 1.92 trilyon liraya çıkarak 2.0 trilyon lira sınırına dayandı.
Bankacılık sektörünün büyüklüğünü gösteren "aktif büyüklüğü" de yüzde 20 artışla 2.97 trilyon lira ile 3.0 trilyon liraya yaklaştı.
Bankacılık sektörünün ilk yarıda net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.2 artışla 25.35 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün ilk yarıda kredileri de geçen yıl aynı döneme göre yüzde 22.2 artışla,
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.