Beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından Banvit hakkında rekabet soruşturması açıklandığı duyuruldu

Banvit tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun şirket hakkında 'rekabeti ihlal' soruşturması açtığı bilginin ulaştığı kaydedildi



Banvit tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



Tavukçuluk sektöründe 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak sektörde ticari faaliyette bulunan bazı şirketlerle birlikte, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. hakkında da soruşturma açıldığı tarafımıza bildirimiştir.



Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şekilde yorumlanmamalıdır.



Konuya ilişkin gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.



ulusal.com.tr



