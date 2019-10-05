İstanbul'da yaklaşık bin 700 taksici turizm konusunda eğitim alıyor. Eğitimini tamamlayan sürücüler, sonrasında bir sınava girecek. Sınavda başarılı olanlara "Turist Dostu Taksici" logosu verilecek

İstanbul'un taksicileri turizm konusunda eğitiliyor.



İstanbul dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden biri. Turistlerin memnuniyeti için taksiciler harekete geçti.



Eğitimin ilk adımında, oyuncular taksicilere bütün derslerin bileşiminden oluşan program hazırladı.



Taksicilerin şehrin tarihini, kültürünü turistlere aktarabilmesi için eğitimlere devam edilecek.



Eğitimini tamamlayan taksiciler girecekleri sınavda da başarı elde ederse "Turist Dostu Taksici" logosu verilecek.



ulusal.com.tr

