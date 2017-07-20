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Başvuru süresi 27 Temmuz'da doluyor

Ocak ayında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından Twitter hesabından duyurulan sicil affı başvuru tarihi 27 Temmuz'da son buluyor. Borçlular ya borçlarını vadelendirerek ya da tamamını kapatarak sicil affından faydalanabilecek.

Başvuru süresi 27 Temmuz'da doluyor

Kredi, kredi kartı, çek ve senet gibi borçları olanların ve "kara liste"de bulunan borçluların merakla beklediği sicil affı için müjdeyi ocak ayında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci müjdeyi vermişti. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affı kanununun TBMM'de kabul edildiğini bildirmişti.
 
Kullandığı kredi ve kredi kartı borçlarını düzensiz ödeyenler ya da ödemeyenler sicil affından faydalanabilecek. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.


 
Yasaya göre; 6 ay içinde borcunun tamamını ödeyen veya yapılandıranlar kara listeden kurtulabilecek. Bankalar, bu borçları 72 aya kadar vadelendirme yaparken, sicil affından faydalanmak isteyenler bankalara başvurabilecek. 
 
Sicil affı son başvurusu 27 Temmuz tarihi verilirken, hacizlik durumda ve borç dosyası avukata gidenler de bu aftan yararlanabilecek. Toplam 14 milyon kişinin kara listede olduğu ve tamamını kapsadığı sicil affı başvuru süresi dolmadan borçların tamamının ya kapatılması ya da yapılandırılması gerekecek.

Etiketler; #senet #çek #kredi kartı #kredi #bülent tüfenkci
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