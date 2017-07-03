"Geride kalan 6 aylık dönemde Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracat 845 milyon 710 bin 627 dolara yükselirken, ihracat artışı yüzde 20,76 olarak gerçekleşti"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, bölgelerinde yılın geride kalan yarısında ihracatın yüzde 20,76 artışla 845 milyon 710 bin 627 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Satıcı, yaptığı açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden yeni yılın ilk günü itibarıyla başlayan ihracat artışının yılın ilk yarısı boyunca aralıksız sürdüğünü belirtti.

Artış oranının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Satıcı, "Geride kalan 6 aylık dönemde Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracat 845 milyon 710 bin 627 dolara yükselirken, ihracat artışı yüzde 20,76 olarak gerçekleşti. Bölgemizden sadece haziran ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde 17,09 artış ile 157 milyon 768 bin 710 dolar oldu. Yılın ilk yarısında gerçekleşen ihracat rakamlarına ve sektörlerin performansına bakıldığında Batı Akdeniz'den yıl sonunda 1,6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Batı Akdeniz ihracatında 2014 yılına kıyasla daha iyi bir performans sergilendiğine işaret eden Satıcı, bölgeden 2014 yılında 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini ve bu rakamın o tarihe kadar gerçekleşen en yüksek ihracat olduğunu hatırlattı.

Satıcı, istatistiklere bakıldığında 2014 yılının ilk 6 ayında 817 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini vurguladı.

Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı maden sektörünün yaptığını belirten Satıcı, şunları kaydetti:

"Maden sektörünün ihracat artışı yüzde 38,99’a yükseldi. Çin pazarının önemli aktörlerinden olan sektör temsilcileri, geliştirdikleri alternatif pazarlarla birlikte bölge ihracatının gelişmesine önemli katkı sağladılar. Bu dönemde yaş meyve sebze sektörü de çeyrek milyar dolara yakın ihracat rakamı ile bölge çiftçisinin destekçisi oldu. Rusya ile ilişkilerin normale dönmesinin ardından meyve sezonunun başlamasıyla birlikte sektörün ihracatını daha da artırması öngörülmekte. Yılın ilk 6 aylık döneminde demir ve demir dışı metaller sektöründe de ciddi bir gelişim sağlandı. Sektör yüzde 50'ye yaklaşan ihracatı ile dikkatleri üzerine çekti."



Listenin ilk sırasında Çin var

Satıcı, yılın 6 aylık döneminde Batı Akdeniz'den 141 ülkeye ihracat gerçekleşirken, listenin ilk sırasında 140 milyon dolarlık ihracat ile Çin'in yer aldığını bildirdi.

Çin'e yapılan ihracatta yüzde 55,13 artış yaşandığını kaydeden Satıcı, şu bilgileri verdi:

"Romanya ve Kazakistan'a gerçekleşen ihracatta da ciddi oranda artış sağlandı. Öte yandan bu dönemde Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 290 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 6,7 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği Özbekistan'a bu yılın aynı döneminde gerçekleşen ihracat 26,4 milyon dolara yükseldi. Bölge ihracatı açısından bir diğer sevindirici unsurda önemli ihracat pazarlarında önemli artış yaşanması oldu. BAİB olarak yılın ilk 6 ayında yakaladığımız ihracat artışını, yılın ikinci yarısına aktarmayı ve yıl sonunda 1,6 milyar dolar rakamını aşmayı hedefliyoruz."