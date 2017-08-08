İspanyol GED Capital yatırım fonunun kontrolündeki Doğu Avrupa'nın en büyük seyahat acentesi Paravion, 2015 yılında Turkcell'den satın aldığı Bavul.com platformunu kapatma kararı aldı

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, "Avrupalı turizm devi, 'Bavul'u kapatıp gidiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Ülker yazısında şunları ifade etti:



Türkiye’deki alışveriş başta olmak üzere sanal alemin şirketlerinde son dönemde yabancı çıkışı dikkat çekiyor. Örneğin dünyaca ünlü Güney Afrikalı Naspers, 2011’de 270 milyon dolara satın aldığı Türk şirketi Markafoni’yi bu yılın haziran ayında kapatma kararı almıştı. Son dönemde yaşanan durgunluktan etkilenen Markafoni’yi Güney Afrikalı şirket, İngiltere’de yaşayan Türk girişimci Cafer Mahiroğlu’na devretti. Devretme bedeli ise sadece 15 milyon dolar. Bir anlamda 6 yıl önceki fiyatının yüzde 8-9’una…



İşte bu kervana katılan bir yabancı daha var. O da Romanya merkezli Paravion…



Doğu Avrupa’nın en büyük online turizm portalı Paravion, 2014’te aldığı Bavul.com’u kapatma kararı aldı. Bugünden itibaren Paravion, Türkiye operasyonlarında yeniden yapılanma sürecine girecek.



Rumen medyasına göre kapatma sebebi şirketin geçen yıldan bu yana zarar yazması. Zarar miktarı ise milyon eurolarla ifade ediliyor.



ulusal.com.tr



