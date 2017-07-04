Hopi, bayram döneminde gerçekleşen alışverişlerde erkeklerin kadınlara göre yüzde 50 daha fazla olduğunu açıkladı

Hopi verilerine göre, bayram döneminde erkekler kadınlardan yüzde 50 daha fazla alışveriş yaptı.

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, valeden kargoya kadar farklı sektörlerden 100'den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 5 milyona yakın üyesi ile mobil sadakat uygulamaları sektörünün "lideri" olan Hopi'nin istatistiklerine göre, bayramda sepet ortalamasının en yüksek olduğu iller sırasıyla Ankara, İstanbul ve Balıkesir olarak dikkati çekti.

Bayram alışverişlerinde ülke genelinde işlem başına harcama ortalaması 312 TL ile geçen yıla oranla değişmedi. Diğer taraftan üye başına bayramda en çok alışveriş yapılan il Uşak olurken, Uşak'ı Burdur, Karaman, Tunceli ve Kırklareli takip etti.

Bayram döneminde gerçekleşen alışverişlerde erkekler kadınlara bariz fark attı. Alışveriş yapan erkeklerin sayısı kadınlara kıyasla yüzde 50 daha fazla oldu. Ciroya katkı dikkate alındığında erkeklerin daha az para harcadığı ortaya çıktı.



Tatilcilerin gözdesi Bodrum



Bu bayramda da en popüler tatil rotası değişmedi. 4 milyona yakın turisti ağırlayarak haberlere konu olan Bodrum en çok tur/bilet alınan tatil beldesi oldu. Bodrum'u sırasıyla Mersin, Altınoluk, Çeşme ve Side takip etti.

Tatil için tur/ulaşım harcaması yapan yerlerde ise ilk sırayı beyaz yakalıların yoğun olduğu İstanbul'un Maslak semti aldı. Maslak'ı sırasıyla, İstanbul (Ataşehir), Ankara (Bahçelievler) ve İzmir takip etti.

Bayram alışverişlerinde il bazında en çok rağbet gösterilen ürünler de il bazında farklılık gösterdi. Trabzon'da en fazla satılan ürün tişört olurken, Diyarbakır'ın gözdesi ayakkabıydı. Rize'de ise en çok kemer satıldı. Yozgat ve Kırıkkale'nin tercihi gömlek, Ardahan'ın tercihi ise çorap oldu. Gümüşhane, Bingöl ve Iğdır'da da en çok pantolon satıldı.

Anneler Günü ve Babalar Günü alışveriş istatistiklerini de açıklayan Hopi'nin rakamlarına göre, bu yıl annelere hediye almak için ortalama 384 TL harcandı. Babalar Günü'nde ise bu rakam 298 TL oldu.

Anneler Günü'nde en cömert davranan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep olurken, hediye almasına rağmen diğer illere göre "cimri" davranan illerin Kayseri, Antalya ve Mersin olduğu ortaya çıktı. Babalar Günü'nün en cömert illeri ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olurken, hediye konusunda bütçesini sınırlı tutan iller sırasıyla Afyon, Gaziantep ve Trabzon oldu.

İstatistiklere göre, en kozmetiksever anneler Ankara'da, en sportif anneler Antalya'da, en teknolojik ve ev ürünleri seven anneler Muğla'da, en aksesuar ve mücevher seven anneler Samsun'da, en sportif babalar Trabzon'da, giyimlerini aksesuar ile süsleyen babalar ise Antalya ve İzmir'de yer aldı.