Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, yasaya aykırı olarak günlük ev kiralayanlara ağır para cezaları olduğunu dile getirerek, internet üzerinden saatlik ev kiralayanlar için de sıkı denetim yapılması gerektiğini söyledi

Özellikle büyük şehirlerde, uyuşturucu partileri, fuhuş ticareti, teröre yataklık gibi suçları ve kayıt dışını önlemek amacıyla ağır yaptırımlar içeren yasal düzenleme getirildi. Ancak özellikle sahil kıyılarındaki kentlerde özellikle yaz aylarında günlük kiralık evlerde artış yaşanıyor. İnternet üzerinden saatlik kiralanan evlere de dikkat çeken Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, günlük kiralık dairelerin daha iyi denetlenmesi gerektiğini belirtti.



Günlük evlere kira belgelendirme zorunluluğu getirildiğini ifade eden Başkan Madenli, "Kiraya veren kira bedelini belgelemek zorunda. Bu günlük kiralanan evler için de geçerli. Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi" dedi



Günlük daire kiralamak isteyenleri de uyaran Madenli, "Aileler konaklayacakları konutta, 'Daire sahibi vergisini ödüyor mu, ileride eve bir baskın olsa ben de bu işten soruşturma geçirebilir miyim?' diye düşünmesi gerekiyor. Yasaya uymayan ev sahipleri için ağır para cezaları var yasada. Evi kiralayan ise, yaşanacak polis baskınında kısa süreli dahi olsa sıkıntı yaşayacaktır. O nedenle herkes yasalara uymalı" diye konuştu