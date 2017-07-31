Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) benzin ve motorinin pompa satış fiyatında artış olacağını açıkladı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Açıklamaya göre, benzin ve motorinin pompa satış fiyatında 11 kuruş artış bekleniyor.



Sendika tarafından yapılan 'Akaryakıt fiyatları' başlıklı açıklama şöyle:



Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 1 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin pompa satış fiyatında 11 kuruş artış beklenmektedir.







ulusal.com.tr