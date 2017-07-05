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Benzine 13 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

Benzine 13 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,11 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,94 liradan 5,07 liraya, İzmir'de 4,96 liradan 5,09 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 16 Haziran'da 9 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Motorine de zam geliyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-11 kuruş artış beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.

Dün de benzinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #benzin #zam
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