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Benzinin litresine zam geliyor

Benzinin litresine bu gece yarısı 13 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine zam geliyor

Dolarda yaklaşık 5 kuruşluk artışın ardından, benzinin litresine 13 kuruş zam geliyor. Yeni haftaya 3.50 - 3.51 liradan başlayan dolar 3.56 liraya kadar yükseldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarında, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 5 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zam #benzin
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