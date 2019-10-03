Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şunları paylaştı:
"İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık.
Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık.
Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE’de ve %45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık.
Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek.
Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız"
ulusal.com.tr
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