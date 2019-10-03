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Berat Albayrak'tan dolar TL kuru ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek " dedi

Berat Albayrak'tan dolar TL kuru ve enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şunları paylaştı:

"İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. 

Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. 

Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE’de ve %45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık.

Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek. 

Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız"

ulusal.com.tr
Etiketler; #berat albayrak #dolar TL kuru #enflasyon
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