Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek " dedi

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