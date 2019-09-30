Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun." dedi

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşteriler, kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebilecek.



ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alınan karar ile ilgili açıklama yaptı.



Albayrak, şunları belirtti:



"Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi.



Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun."



ulusal.com.tr