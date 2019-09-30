banner1122
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Dev havayolunun iflası bekleniyor
Dev havayolunun iflası bekleniyor
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu

Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın faiz kararına açıklama: Hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun." dedi

Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın faiz kararına açıklama: Hayırlı olsun

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşteriler, kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebilecek.

ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alınan karar ile ilgili açıklama yaptı.

Albayrak, şunları belirtti:

"Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi.

Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun."

ulusal.com.tr

Etiketler; #berat albayrak #Ziraat Bankası #halkbank #vakıfbank
İlişkili Haberler
3 kamu bankasından faiz kararı
3 kamu bankasından faiz kararı
Üç kamu bankasından yeni bir kredi hamlesi geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ağustos ayından önce konut kredisi çekenlerin de 0,99 faizden yararlanmasını sağlayacak. Ayrıca taşıt kredisi kampanyasında yeni bir gelişme yaşandı. Otokar ve BMC de düşük faiz imkanı sağlayan kampanyaya dâhil oldu.
Önceki Haber
Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Sonraki Haber
Temizocak Kuyumculuk konkordato ilan etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.