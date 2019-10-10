Berat Albayrak ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda TBMM'de açıklama yaptı.

Türkkan, şunları söyledi:

"Geçen seneden beri İyi Parti olarak sürekli gündemde tuttuğumuz ve desteğimizi bir an olsun çekmediğimiz emeklilikte yaşa takılanlar mevzusunda geçtiğimiz hafta sayın Cumhurbaşkanının konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirdiği ve sorunun çözümü için bir çıkış yolu arandığı öne sürülmüştü.

Fakat dün EYT'lilere yönelik çalışma başlatıldığı haberi bizzat Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak tarafından 'gündemimizde yok' denilerek yalanlandı.

EYT'liler, hükümetin ve sayın Albayrak'ın gündeminde olmayabilir ama milyonlarca vatandaşımızı sıkıntıya sokan ilk gündem maddesi, budur.

İktidar, EYT'lileri yok saymaya devam ettikçe biz İyi Parti olarak konuyu gündeme getirmeye ısrarla ve inatla devam edeceğiz."

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