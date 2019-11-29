Berat Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

Turizm sezonu geride kaldı, dış ticaret açığında tablo ortaya çıktı. Ekonomide daralma sürüyor. Türkiye ekonomisi 1 milyar 808 milyon dolar açık verdi. Uzmanlar baz etkisine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri duyuruldu. İhracat 2019 yılı Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 0,1 azaldı. 15 milyar 664 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan verilere göre; Dış ticaret açığı yüzde 263,6 arttı.

Yerli derecelendirme kuruluşu için ise büyük bir adım atıldı. Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesini satın aldı. Atılan imzaya ilişkin açıklamayı Türkiye Bankalar Birliği yaptı.

Konu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da gündemindeydi. Albayrak sosyal medya hesabından "Yerli reyting şirketimiz kuruldu." mesajı paylaştı.

Analistler, referans oluşturmada JCR Avrasya'nın önemli rol oynayacağını vurguladı.

Merkez Bankası ise Finansal İstikrar Raporunu yayımladı. Metinde, "Araçlar etkin bir şekilde kullanılacak." denildi.

Raporda risklerden de bahsedildi. Açıklamada, "Küresel büyüme görünümüne yönelik endişeler, ticarette korumacılık eğilimleri ve küresel iktisadi politika belirsizlikleri, finansal istikrar üzerinde aşağı yönlü risk unsurlarıdır." ifadelerine yer verdildi.

ulusal.com.tr