Türkiye Kamu-Sen, Haziran ayı asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı. Haziran'da, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı, 2 bin 540 lira, 4 kişilik aileninki ise 5 bin 250 lira olarak hesaplandı. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırının bir önceki aya göre yüzde 0,98 oranında arttı.

Türkiye Kamu-Sen, 4 kişilik ailenin 2017 Haziran ayı yoksulluk sınırını açıkladı. Veriler çarpıcı.



Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezinin Haziran 2017'ye ait asgari geçim endeksi sonuçlarına göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı, 2 bin 540 lira 31 kuruş, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 250 lira 3 kuruş olarak hesaplandı. Asgari geçim haddi bir önceki aya göre yüzde 0,93 oranında arttı.



Türkiye'de 4 kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise bin 997 lira 65 kuruş olarak hesaplandı.



Ortalama 2 bin 784 lira 96 kuruş ücret alan bir memur, maaşının yüzde 71,73'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırıyor. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için maaşından geriye sadece yüzde 28,27 kalıyor.



Türkiye Kamu-Sen 4 kişilik ailenin en az 5 bin 250 liraya ihtiyacı varken, ortalama memur maaşlarının 2 bin 785 lira olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, zam oranın enflasyon çerçevesinde belirlenmesine tepkili. Koncuk'a göre sadece hedeflenen enflasyon çerçevesinde pazarlığa oturmakla bu fark asla kapanmaz.



Toplu sözleşme pazarlığına oturmaya sayılı günler kala hükümeti uyaran Koncuk, " İmza atma yetkisi bulunan sendikalar hedef enflasyon çerçevesinde değil, memuru yoksulluk sınırından kurtaracak rakamları masaya yatırmak için hazırlık yapsın." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr