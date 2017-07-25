Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalarında büyük zarara yol açan sağanak ve dolunun ardından Bilecik'in Sakarya Vadisi'nde yetiştirilen kavunların talebinde artış yaşanıyor, kavunlar en çok da İstanbul'dan ilgi görüyor.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki tarım arazilerinde büyük zarara yol açan sağanak ve dolunun ardından Bilecik'in Sakarya Vadisi'nde yetiştirilen kavunlara talep arttı.



Sakarya Irmağı'nın geçtiği Osmaneli ilçesindeki vadide üretilen kavunlar, özellikle İstanbul'dan yoğun ilgi görüyor.



Talep artışı nedeniyle kavunun kilosu tarlada 70-80 kuruştan alıcı buluyor.



Medetli Köyü Muhtarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde geçen seneyle aynı oranda ekim yapıldığını belirtti.



Öztürk, ona rağmen bu sene talebi karşılayamadıklarını vurgulayarak, "İstanbul iline cevap veremiyoruz. Kavuna çok talep var. Benim şahsi görüşüm, Karacabey'in doludan zarar görmesi burada bir boşluk yarattı. Karpuzda da aynı oldu, onda da hareketlenme var şu anda. Kavun da güzel fiyat yapıyor. Çiftçi memnun. Köyümüzün yüzde 70'i karpuz ve kavunculukla uğraşır. Şu anda kazançtan memnun köyümüz." diye konuştu.









Üretici de tüccar da memnun



İstanbul'dan ürün almaya gelen tüccar Sami Büyüksaraç da "Fiyatlar 70-80 kuruş arasında gidiyor. Tabii bunun nakliye ve diğer masrafları da var. Onlarla beraber üzerine masraflarını da koyduktan sonra halka arz edeceğiz. Alıcı da satıcı da şu anda memnun." ifadelerini kullandı.



Sabah erken saatlerden itibaren yetiştirdiği kavunları toplamaya başlayan üreticilerden Ali Öztürk de tüccarlarla sıkı pazarlıkların gün boyu sürdüğünü belirterek, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Öte yandan, Bilecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2016 yılında il genelinde 9 bin 275 dekarlık alanda 21 bin 633 ton kavun üretildi. Osmaneli ilçesinde ise geçen yıl, 3 bin 100 dekarlık alanda 9 bin 300 tonluk kavun elde edildi.