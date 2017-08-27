Bimeks hisseleri 28 Ağustos`tan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görecek.

Borsa İstanbul, Bimeks'i Ana Pazar'dan çıkararak Yakın İzleme Pazarı'na aldı. Bimeks hisseleri 28 Ağustos'tan itibaren daha önce gözaltı da denilen yakın izlemede işlem görecek.



Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Bimeks'in pazar değişikliği nedeni olarak finansman sıkıntısı gösterildi.



Borsa, kotasyon yönergesi gereği bir şirketin finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal, ticari, kamuya da personel borcu olması durumunda Yakın İzleme Pazarı'na geçiş kararı alıyor.



CUMA GÜNÜ TAHTASI KAPANDI



Bimeks hisseleri Cuma günü Borsa kararıyla işleme açılmamıştı. Nisan 2011'de hisse başına 4,50 TL'den halka arz edilen Bimeks, bu yıl Temmuz ayında hisse başına 0,40 TL'ye kadar geriledi. Mart 2015'te test edilen döngüsel zirve 2,47 TL'ye göre düşüş 6 katından fazla.



Şirket 9 Mayıs 2012'de yüzde 50 bedelli, yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımına gitmişti.



6 AYA 177 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ



Bimeks, 2017 yılının ilk yarısındaki 177,8 milyon lira zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu zarar 2 milyon liraydı.



TAHVİL ÖDEMESİNİ KAÇIRDI



Temmuz ayı sonunda TRSBMKS11810 ve TRSBMKS71814 ISIN kodlu tahvillerinin kupon ödemesini gerçekleştiremeyen Bimeks, geçtiğimiz günlerde 65,3 milyon TL'lik tahvilinin 18,17 milyon TL'lik kısmını yeniden yapılandırdığını açıklamıştı.