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Bir dönem sona eriyor! 1985'ten beri uygulanıyordu...

Yatırımın önünde engel haline dönüşen KDV sisteminde değişiklik için harekete geçildi. “Önce öde, sonra devletten al” dönemi kapanacak.

Bir dönem sona eriyor! 1985'ten beri uygulanıyordu...

Hükümet, Türkiye'de 1985 yılından bu yana uygulanan fakat, bürokrasi için karmaşık bir sisteme dönüşürken, ihracatçı ve yatırımcıyı ise adeta bezdiren KDV sisteminde önemli değişiklikler için düğmeye bastı.

Sabah'ın haberine göre yatırımcı, üretici, ihracatçı için büyük maliyete dönüşen KDV yükünü azaltmak için çalışmalar hızlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı çalışma 6 önemli değişikliği kapsıyor. "Önce KDV'yi öde gel, sonra devletten al" dönemi kapanacak.

Dâhili işleme rejimi kapsamında yurtdışından KDV'siz getirilen malların yurt içinde üretimini teşvik edecek düzenleme yapılacak. Böylece mevcut KDV sisteminin yerli üreticiyi cezalandırması önlenecek. KDV sistemindeki oran sayısı ile istisna farklılıkları azalacak. Bir malın yüzde 18'den alınıp yüzde 8 farkla satılmasının önüne geçilecek. Böylece üreticinin aradaki 10 puanlık yükü ortadan kalkacak. Devlet bugün 100 liralık KDV'nin yarıdan fazlasını ödeyen 2 bin firmanın yükünü hafifletecek.

140 MİLYARLIK ALACAK

KDV, tüketimi vergilendirmesi gerekirken, üretimi, yatırımı, işletmeleri ve ihracatı vergilendiren bir vergiye dönüştü. Reel sektörün devletten 140 milyar lira KDV alacağı bulunuyor.

ÜRETİMİ CEZALANDIRIYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mevcut KDV sisteminin yurtiçinde üretimi cezalandırdığını belirterek, "KDV normalde tüketicinin ödemesi gereken bir vergi ama uygulamada üreticinin ödediği vergiye dönüştü. Üretimi, yatırımı, ihracatı olumsuz etkileyen bu uygulamaları kaldıracağız. Yurtdışından mal ithal edenin üzerinde KDV yükü yok. İşletmelerimizin de olmasın" dedi. Bakan Ağbal, işletmelerin fabrika yaparken yatırımda ödediği KDV'nin yük olarak kaldığını anımsatarak, düzenlemeyle üretimi, yatırımı etkileyen uygulamaları kaldırmak istediklerini söyledi. Ağbal, "Yurtdışından mal ithal edenin üzerinde nasıl KDV yükü yoksa işletmelerimizin üzerinde de olmasın. Haksız rekabet sona ersin" diye konuştu.

6 KRİTİK DEĞİŞİKLİK YOLDA

* Önce KDV'yi öde gel dönemi bitiyor.
* KDV sistemindeki oran, istisna farkları azaltılıyor.
* KDV'yi yanlış beyan edene cezalar ağırlaştırılıyor.
* eğitim, yiyecek harcamalarında vergiler yeniden gözden geçirilecek.
* Yüzde 18 KDV ile alıp yüzde 8'le satma dönemi kapanıyor.
* 2 bin firmanın KDV yükü hafifletilecek, üreticinin ithalattaki KDV yükü bitecek

ulusal.com.tr

Etiketler; #kdv #türkiye #maliye bakanı naci ağbal
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