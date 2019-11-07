Bireysel Emeklilik Sistemi BES, emekliliği ne kadar tamamlayacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bireysel emeklilik sistemiyle (BES) ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erdursun, "Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki ülkemizde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka ve Borsa sandıkları dışında emeklilik sistemi yoktur. Bireysel Emeklilik Sistemi BES, SGK emekliliğinde olduğu gibi bir emeklilik sistemi değildir" diye konuştu.

Bursada Bugün'e konuşan Erdursun, şunları söyledi:

"Bireysel tasarrufa yönelik para biriktirme ve tasarruf yapma sistemi emeklilik sistemi olarak değerlendirilemez aksi halde bireysel tasarruf şirketlerine ödeme yapan vatandaşların bu sistemde emekli olacakları tarih geldiğinde büyük hayal kırıklıkları yaşanacaktır."

"Bireysel Emeklilik denilen sistem yıllık asgari ücretin brüt tutarının %25'i kadar devlet desteği ile desteklenmektedir ancak biriken para nemalarıyla birlikte ve devlet desteği ile vatandaşlara yıllar itibariyle eşit taksit tutarları ile geri ödeme sistemidir" şeklinde konuşan Özgür Erdursun, "Bugün asgari ücretle çalışan bir kişi aylık brüt tutarının %3'üne tekamül eden 76,74 TL'yi BES'e öder, bu tutara %25 devlet desteği olan 19.19TL ile birlikte fonda 95,33TL birikim olur, yıllık 1.151,16 TL biriken para çeşitli fonlarda nemalandırılır. 20 yıl bu tutarlardan birikim yapan asgari ücretlinin bugünkü değerinde yaklaşık 23 BİN TL'si olur, yaklaşık %50 neması ile birlikte toplam 34 Bin 500TL gibi birikimini 30 yılda aylık emekli maaşı gibi almak isterse aylık 95 TL emekli maaşı almış olur. Görüldüğü üzere Aylık 95 TL ne emekliliktir ne de tamamlayıcı emekliliktir" dedi.