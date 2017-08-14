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Birkaç televizyon kanalı satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kuruma devredilen bazı radyo ve televizyon varlıklarını satışa çıkardı

Birkaç televizyon kanalı satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kuruma devredilen bazı radyo ve televizyon varlıklarını satışa çıkardı

TMSF'nin konu ile ilgili ilanına göre, Diyarbakır merkezli Taha Radyo ve Televizyon A.Ş. (Azadi Amed Radyo-Azadi Tv), Jiyan Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (Jiyan Tv), İzmir merkezli Kanal Otuzbeş Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul merkezli Hira Tv, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc Tv, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu Tv, Burç Fm, Mehtap Tv, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping Tv, Yumurcak Tv ve Dünya Radyo basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için TMSF’ye devredilen varlıklar ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Varlıklar 14.08.2017-29.09.2017 tarihleri arasında haftalık periyotlarla alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #televziyon #tmsf
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